ЦБ РФ повысил уровень ключевой ставки до 5%

Москва, 23 апреля. Центральный банк Российской Федерации принял решение повысить уровень ключевой процентной ставки 23 апреля.

Показатель увеличился сразу на 0,5%. Уровень ключевой ставки составил 5%, как стало известно по итогам заседания совета директоров Центробанка РФ в пятницу.

«Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых», — сообщает пресс-центр регулятора.

Баланс рисков сегодня смещен в сторону проинфляционных, следует из текста сообщения ЦБ. Необходимость более раннего возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике формируется на фоне быстрого восстановления спроса в стране, поясняет регулятор. Также на тенденцию оказывает влияние повышенное инфляционное давление, говорится на сайте Банка России.

Финансовые эксперты ранее предполагали, что сегодня ключевая ставка повысится на 0,25 процентного пункта. В пользу такого решения регулятора говорила статистическая информация, указывающая на восстановление экономической активности в России.