Стала известна причина обысков в Сургутском драмтеатре

Ханты-Мансийск, 23 апреля. Замдиректора Сургутского музыкально-драматического театра Александра Лычкатого подозревают в получении крупной взятки.

Мужчина является племянником директора театра Тамары Лычкатой и занимает должность замруководителя по производственно-хозяйственной деятельности. Обыски в учреждении обусловлены тем, что Лычкатого подозревают в коррупции, сообщает URA.RU.

Следователи возбудили в отношении обвиняемого уголовное дело, уточнили в пресс-службе регионального СУ СК. По данным ведомства, фигурант в октябре 2017 года получил от одного из бизнесменов 50 тыс. рублей в качестве части взятки от ранее оговоренной сумме 450 тыс. рублей. Взамен за вознаграждение Лычкатый якобы принял невыполненные работы по ремонту учреждения. Расследование дела продолжается.

Ранее ФАН сообщал о начале обысков в крупнейшем Сургутском музыкально-драматическом театре в Ханты-Мансийском автономном округе. Сотрудникам учреждения запретили пользоваться связью.