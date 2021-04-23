Попова назвала число выявленных в РФ случаев британского штамма коронавируса

Москва, 23 апреля. Российские врачи подтвердили 255 случаев британского штамма коронавируса на территории страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Еще 25 случаев южноафриканской разновидности SARS-CoV-2 также выявили на территории страны. Врачи 51 региона РФ сообщили об этих мутациях коронавируса. Большинство их них были завозными, обратила внимание Попова.

Встреча президента России Владимира Путина с главой Роспотребнадзора и вице-президентом РФ Татьяной Голиковой проходит сегодня в Кремле. Глава государства заслушивает доклад о динамике коронавируса в стране.