Старший помощник прокурора Алушты обвинен в организации нелегальной миграции

Симферополь, 23 апреля. Суд отправил под домашний арест старшего помощника прокурора. Сотрудник надзорного органа был задержан в Алуште оперативниками ФСБ.

По мнению регионального СУ СКР, правоохранитель виновен в организации незаконной миграции украинцев и покушении на мошенничество.

Двое граждан соседнего государства попросили риэлторов продать их городскую квартиру. Те нашли покупателей, но для сделки требовалось личное присутствие продавцов. Украинцы посетовали, что в период действующих ограничений не могут въехать на российскую территорию. Специалисты по недвижимости попросили помочь знакомого сотрудника прокуратуры.

Фигурант заявил, что за деньги сможет сделать иностранцам справки о том, что им надо приехать в Крым на лечение. Таким образом украинцы попали в Россию. Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора при получении 130 тысяч рублей за помощь. Устанавливаются личности его пособников.

В Приморском крае жители Уссурийска зарабатывали на незаконной миграции граждан КНР. За год их преступными услугами воспользовались более тысячи иностранцев, сообщало Deita.