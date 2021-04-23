Путин объявил майские праздники с 1 по 11 число в России нерабочими

Москва, 23 апреля. Роспотребнадзор попросил Путина сделать майские выходные в России непрерывными. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу.

Согласно указу президента, майские выходные в России будут непрерывными. С инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве предложили сделать дни с 1 по 11 мая нерабочими. Глава государства поддержал идею.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — сказал Путин.

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Таким образом, дни с 4 по 7 мая должны были быть рабочими.