Стрельбу любовника в обманутого мужа разбирает Кировский районный суд Петербурга

В Кировском районном суде Санкт-Петербурга приступили к рассмотрению уголовного дела о нанесении тяжкого вреда здоровью. На скамье подсудимых 27-летний Кирилл Самков — руководитель проекта в строительной компании «Норд». В перипетиях истории разбирался корреспондент ФАН.

Как следует из обвинительного заключения, 12 ноября 2020 года около 20:00 у дома №7 по улице Генерала Симоняка Кирилл Самков дважды выстрелил в потерпевшего Игоря М. из травматического пистолета калибром 9 мм. Одна из пуль пробила плевральную полость и застряла в левом легком. Тем самым потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью. Кирилл Самков свою вину признал частично.

О том, что произошло тем злополучным вечером, в подробностях рассказал суду сам 37-летний потерпевший. По его словам, подсудимый «увел у него жену». Игорь М. был женат уже семь лет, в семье было двое детей. В последнее время семейная жизнь разладилась, все чаще случались ссоры.

В 2020 году жена с детьми жила у своих родителей в Крыму в небольшом доме. Как рассказал потерпевший, его супруга решила попробовать свои силы на рынке Forex, но неудачно. В результате была продана квартира ее матери стоимостью около 3,5 млн рублей. Мать требовала возврата денег, жена устраивала истерики, даже якобы бросалась на родственницу с ножом. Все это не способствовало улучшению семейных отношений.

По словам потерпевшего, все это время он работал и содержал семью. В сентябре 2020 года он приехал в Крым навестить детей, однако через неделю вынужден был уехать обратно в Санкт-Петербург, потому что жена его «провоцировала» и все закончилось большой ссорой.

Через месяц супруга с детьми тоже вернулась в Северную столицу, они решили некоторое время пожить отдельно. Как утверждает потерпевший, в этот период у них стали налаживаться отношения, были «романтические встречи», он гулял с детьми и продолжал содержать семью.

Федеральное агентство новостей /

В тот злополучный день, 12 ноября, Игорь М. звонил на мобильный своей жене, но она не отвечала. Вечером он приехал на улицу Генерала Симоняка, 7, где в одной из квартир проживала с детьми его супруга. На звонок в дверь ему никто не открывал. Внезапно он услышал за дверью мужской голос. Дверь ему так и не открыли, жена попросила его выйти на улицу, пообещав все объяснить.

Он вышел во двор, где через несколько минут к нему подошел Кирилл Самков для «мужского разговора». Учитывая, что его оппонент имеет рост 190 см и весит под 90 кг, Самков заранее достал травматический пистолет. Игорь М. позвонил по номеру 112 в полицию и сообщил, что ему угрожают оружием.

В какой-то момент обманутому мужу показалось, что Самков начнет стрелять, и он применил газовый баллончик. В ответ раздались два выстрела — пули попали в левый бок и в спину. Полиция по вызову прибыла практически сразу после выстрелов. В больнице раненому сделали операцию, но пулю из легкого достать не смогли. Консилиум врачей посчитал, что операция несет больший риск для здоровья.

На судебном заседании потерпевший выдвинул гражданский иск к Кириллу Самкову на один миллион рублей в счет возмещения моральных страданий. После лечения он продолжает чувствовать боли при движении левой рукой. Подсудимый с иском не согласился.

Вызванные адвокатом подсудимого родители жены нарисовали суду несколько иную картину семейной жизни потерпевшего. По словам матери, Игорь М. частенько избивал жену во время семейных ссор, даже во время ее беременности. Последний раз сильно ее избил как раз в Крыму в сентябре, когда приезжал навестить детей. Денег на содержание семьи практически не давал, о детях не заботился. Кроме того, уже после свадьбы им стало известно, что он был судим за наркотики в начале 2000-х.

Кирилл Самков же, напротив, хорошо обеспечен, содержит ее дочь с детьми. Дети его любят и называют папой, а от родного отца прячутся под кровать. Аналогичные показания, характеризующие личность потерпевшего, дал и отчим.

Федеральное агентство новостей /

Спустя пять месяцев после случившегося эмоции у потерпевшего Игоря М. продолжают бушевать. В время короткого перерыва двум судебным приставам в коридоре пришлось суда пришлось его успокаивать и просить не обращаться к подсудимому с провокационными репликами.

По статье 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением оружия предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.