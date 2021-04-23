Прохор Шаляпин честно рассказал, что связывает его с внучкой Людмилы Гурченко

Москва, 23 апреля. Певец Прохор Шаляпин опроверг роман с внучкой народной артистки Людмилы Гурченко Еленой Королевой. Он рассказал, какие чувства испытывает к девушке.

В последнее время Шаляпину приписывают роман с Королевой. Такие слухи пошли из-за того, что их часто стали видеть вместе.

Артист, видимо, устав от распространяющихся слухов о его романтических похождениях, откровенно рассказал об отношениях с внучкой Гурченко.

«У нас нет романа. Я нигде не говорил, что мы пара. У нас исключительно дружеские отношения. Не надо меня провоцировать. Зачем мне придумывать то, чего нет», — сказал Шаляпин в разговоре с «Телепрограммой».

Королева сейчас воюет не только с последним мужем звезды, но и со своим отцом. Девушка намерена вернуть отнятое имущество и пропавшие драгоценности покойной актрисы. Шаляпин в этом внучке Гурченко не помогает.

«Я ей не помогаю, потому что там, по-моему, помогать нечему. Я не судья и не адвокат. Никакого отношения к этому не имею», — добавил Шаляпин.

Скандальная пропажа бриллиантов кинозвезды связана с лишением ее дочери и внучки наследства. После смерти Гурченко все ее наследство перешло бывшим мужьям.