Пятиклассник на велосипеде погиб под колесами автобуса в Пермском крае

Пермь, 23 апреля. Мальчик пересекал проезжую часть на велосипеде с нарушением правил дорожного движения на улице Пушкина в Чернушке. Пассажирский автобус на скорости совершил наезд на ребенка.

Последние мгновения жизни 12-летнего мальчика попали на камеру видеорегистратора. На кадрах видно, как ребенок садится на велосипед и начинает переезжать дорогу, где его сбивает автобус. От полученных травм школьник скончался до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю инициировали проверку по факту ДТП. Установлено, что подросток находился в зоне видимости пешеходного перехода, однако водитель маршрутного такси не успел среагировать на появление юноши.

Пять человек, включая ребенка, погибли в ДТП в Прикамье, сообщает ФАН.