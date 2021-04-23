Модель Анастасия Решетова высмеяла слухи о смене имени и вероисповедания

Москва, 23 апреля. Экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова иронично отреагировала на слухи о смене имени и веры. Подписчики уверены, что модель приняла ислам из-за новых отношений.

После расставания с хип-хом исполнителем личная жизнь модели не дает покоя ее поклонникам. Они уверены, что Решетова уже успела найти нового кавалера. Многие считают, что избранник звезды исповедует ислам и уже склонил девушку к принятию своей веры. Иначе с чего бы ей красоваться на некоторых снимках в платке и мусульманском наряде. Кроме того, в своем Instagram-аккаунте модель поздравила мусульман с началом Рамадана.

В СМИ и Сети появились сообщения, что бывшая возлюбленная Тимати в первый день поста приняла ислам и сменила имя. Теперь Анастасию зовут Амина, утверждается в некоторых публикациях. Сама Решетова поспешила опровергнуть все домыслы про свою личную жизни в Stories. Она высмеяла все слухи тему нового имени.

«Как сообщают достоверные источники, меня теперь зовут Амина. Поэтому знайте об этом и приятно познакомиться. Информация на 100% проверенная. Еще мой рост на самом деле составляет 170 см, а я всю жизнь врала, что 180 см. Тяжело жить во лжи», — с иронией отметила звезда.

Блогер Лена Миро считает, что Анастасия Решетова чего-то явно испугалась, когда поползли слухи о ее новом романе. Экс-возлюбленная Тимати даже пригрозила удалить аккаунт, если нелепые обсуждения ее личной жизни не прекратятся.