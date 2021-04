Сто Дней Байдена: чем запомнилось миру начало правления «сонного Джо»

30 апреля исполняется 100 дней с момента инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена. В статье международной редакции ФАН — решения, принятые за это время президентом США и его администрацией, и ключевые события, происходившие в это время, которые имели огромное значение как для самих Соединенных Штатов, так и для мира в целом.

Президентство Джо Байдена для американцев в первую очередь связано с избирательная кампанией, которая шла весь 2020 год. В Соединенных Штатах, которые традиционно берут на себя роль арбитра, оценивающего демократичность и прозрачность выборов во всем мире, избирательный процесс проходил крайне грязно и сопровождался огромным количеством нарушений. Вбросы бюллетеней, голосование мертвецов и нелегальных мигрантов, накрутка голосов через электронную систему подсчета — вот далеко не полный список задокументированных нарушений, происходивших в ходе выборов. И хотя в итоге победителем президентской гонки был объявлен Джо Байден, «осадочек остался»: согласно социологическим опросам, две трети сторонников Республиканской партии уверены в том, что выборы были «украдены».

После вступления в должность новая администрация столкнулась со множеством проблем: в США продолжается эпидемия коронавируса, темпы распространения которого в США были самыми высокими в мире. Экономика страны получила тяжелый удар из-за введенных ограничительных мер, связанных с пандемией: миллионы человек потеряли работу, были нарушены цепочки поставок. Отношения с внешнеполитическими партнерами также переживали острый кризис. С этими проблемами Белому дому пришлось иметь дело с первых дней новой власти.

Сюрприз для мигрантов

Одним из первых решений Джо Байдена на посту президента стала отмена финансирования постройки «стены Трампа» на границе с Мексикой, которая должна была защитить южные штаты страны от наплыва нелегальных мигрантов.

Тема миграции была одной из ключевых в ходе предвыборной кампании Байдена. Кандидат от демократов не раз называл «варварской» практику размещения беженцев в лагерях и обещал легализовать всех нелегальных мигрантов, находящихся на территории США. Эти обещания привели к формированию в странах Латинской Америки нескольких крупных караванов мигрантов, направившихся в США в надежде получить американское гражданство.

Однако уже 16 апреля Байден охарактеризовал ситуацию на границе с Мексикой как «кризис» из-за рекордного уровня нарушений границы США. Кроме того, президент фактически отказался от увеличения квот приема мигрантов, оставив их на исторически низком уровне, установленном его предшественником Дональдом Трампом. Таким образом, до конца текущего фискального года (30 сентября) США примут только 15 тысяч мигрантов, вместо обещанных 62,5 тысяч. Решения Байдена вызвали горячие протесты среди борцов за права мигрантов и части представителей Демократической партии.

«Совершенно и совершенно неприемлемо. Байден обещал приветствовать иммигрантов, и люди голосовали за него, основываясь на этом обещании», — заявили член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортез.

Completely and utterly unacceptable. Biden promised to welcome immigrants, and people voted for him based on that promise.



Upholding the xenophobic and racist policies of the Trump admin, incl the historically low + plummeted refugee cap, is flat out wrong.



Keep your promise. https://t.co/A82xYf1XpR — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 16, 2021

Триллионные планы

16 апреля Белый дом объявил о готовящемся пакете экономических мер на 1,5 триллиона долларов. Большую часть этой суммы планируется направить на поддержку семей, пострадавших от пандемии, борьбу с бедностью и изменениями климата. Сумма будет выделена в течение текущего финансового года.

Другим громким предложением стал анонсированный Байденом Инфраструктурный план, стоимость которого составит 2 триллиона. План Байдена оказался в два раза дороже плана модернизации инфраструктуры, который предлагала администрация Трампом и который так и не был одобрен Конгрессом. Авторы нового проекта утверждают, что «план Байдена» позволит создать несколько миллионов высокооплачиваемых рабочих мест, улучшить доступ депрессивных районов страны к образованию, медицине и работе.

«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», — объявил президент.

The American Jobs Plan is a once-in-a-generation investment in our infrastructure and future. Watch as President Biden sits down to share his thoughts about the plan: pic.twitter.com/QuM18fnXaX — The White House (@WhiteHouse) April 14, 2021

Деньги на финансирование инфраструктурных проектов должны дать корпорации — для этого Белый дом представил план налоговой реформы, предусматривающий повышение налогов для крупных компаний с 21% до 28%. Это вызвало резкую критику со стороны сенаторов-республиканцев и корпоративных лоббистов. При этом глава Минфина Джанет Йеллен предложила ввести «глобальный уровень минимального налога». Эта мера должна предотвратить бегство корпораций из юрисдикции США для минимизации налогов. Таким образом обновление инфраструктуры в США может спровоцировать глобальные экономические последствия, переток капиталов и рост цен на сырье.

Помимо увеличения налогов для корпораций, демократическая администрация обратила взор на Big Tech — высокотехнологичные компании, ставшими «государствами в государстве». В первую очередь речь идет о Google, Apple, Amazon и Facebook.

Юридический комитет Палаты представителей утвердил доклад, в котором корпорации обвиняют в монополизации значительной части экономики США. «Этот момент монополии должен закончиться», — говорится о в отчете. Стоит отметить, что технологические гиганты сыграли важную, если не ключевую роль в победе Джо Байдена на прошедших президентских выборах, фактически лишив сторонников Дональда Трампа «голоса» на популярных цифровых площадках и табуировав тему нарушений в ходе голосования.

«Сонный Джо» помолился «святому Флойду»

Другим вызовом во внутренней политике стал для Байдена процесс над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Убийство Флойда в мае 2020 года всколыхнуло американское общество, выведя проблему полицейской жестокости в топы обсуждения, а борцов за права чернокожих — на акции противостояния с полицией.

wikipedia.org / Singlespeedfahrer / CC0

Сам Байден во время вынесения присяжными решения по делу заявил, что он ожидает «правильного вердикта», что было однозначно воспринято как попытка оказать давление на судебное решение.

Joe Biden on the Chauvin trial: "I'm praying the verdict is the right verdict, which I think is overwhelming in my view."pic.twitter.com/aJDQlZGHO4 — Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) April 20, 2021

Обвинительный приговор, вынесенный Шовину судом присяжных 21 апреля, предотвратил эскалацию протестов, однако не снял вопросов, касающихся действий полиции в отношении членов «цветных» общин. Согласно исследованиям, ежегодно в США из-за применения полицией оружия гибнет около 200 человек, большинство которых — афроамериканцы. Стране еще предстоит провести реформу полицейской службы, о необходимости которой говорят в самих США и за пределами страны.

«Америка вернулась»

America is back. Diplomacy is back. pic.twitter.com/03dFPQyYjw — President Biden (@POTUS) February 5, 2021

Невзирая на то, что ряд европейских лидеров поспешил поздравить Байдена с победой на президентских выборах до опубликования официальных результатов голосования, за океаном пока не испытывают энтузиазма по поводу смены администрации в США.

Тезис о том, что «Америка снова вернулась в качестве лидера», прозвучавший в ходе первого внешнеполитического выступления Байдена 5 февраля текущего года, был прохладно воспринят европейскими лидерами — в Евросоюзе полагают, что политики Трампа новая администрация должна доказать заявленное лидерство. И хотя США уже вернулись в ВОЗ, Парижское соглашение по климату и «ядерную сделку» с Ираном, говорить о возврате трансатлантических отношений к уровню периода Обамы преждевременно.

Уйти, но остаться

7 апреля между США и Ираком состоялся очередной раунд «стратегического диалога», в ходе которых обсуждался вопрос вывода американских войск из страны. По результатам переговоров американская сторона подтвердила приверженность выводу войск, — однако сроки вывода не озвучены, что можно расценивать как отказ покинуть территорию Ирака. Это вызвало негативную реакцию проиранских шиитских кругов страны, отдельные представители которых пообещали возобновить борьбу против американских военных сил, находящихся в Ираке.

army.mil / US Army

После ряда противоречивых заявлений, администрация Белого дома 14 апреля официально подтвердила вывод воинского контингента из Афганистана, который состоится в период с 1 мая по 11 сентября текущего года.

I am now the fourth American president to preside over an American troop presence in Afghanistan.



I will not pass this responsibility to a fifth. pic.twitter.com/OpZK1Na5KP — President Biden (@POTUS) April 14, 2021

Впрочем, и здесь американцы уходят так, чтобы остаться: после вывода вооруженных сил в стране останется несколько тысяч «подрядчиков Пентагона» или, говоря проще, — бойцов частных военных компаний, которые выполняют задачи Белого дома в обход использования Вооруженных сил.

Больше не партнеры

Госдеп проводит ревизию внешней политики не только в отношении Европы. Одним из регионов, где происходит пересмотр приоритетов, стал Ближний восток. 27 февраля США ввели санкции в отношении 76 должностных лиц Саудовской Аравии, причастных, по мнению американской стороны, к убийству журналиста Джамаля Хашшоги в 2018 году. Санкции коснулись лиц из ближайшего окружения наследного принца Мохаммеда Бин Салмана.

Федеральное агентство новостей /

21 апреля Палата представителей приняла закон, приостанавливающий продажу королевству вооружений и боеприпасов из-за репрессий, проводимых властями страны в отношении диссидентов. Закон, принятый на фоне борьбы Эр-Рияда с Тегераном за региональное лидерство, ставит монархию, критически зависящую от американского оружия, в крайне сложное положение, особенно в свете крайне неудачной для саудитов военной кампании в Йемене.

Не произошло ожидавшегося улучшения отношений с Китаем. На этом направлении новая администрация продолжила конфронтационную линию, а сам Байден заявил, что «не допустит глобального доминирования Китая», лично подтвердив курс на дальнейшее геополитическое противостояние с КНР. Госдеп обвиняет руководство коммунистической партии Китая в нарушении прав уйгуров и экспансионистской политике, проводимой Пекином в Южно-Китайском море. Степень напряженности в отношениях между странами иллюстрирует заявление Пентагона о готовности к прямому военному столкновению с КНР в случае, если Пекин попытается силовыми методами решить вопрос присоединения Тайваня.

The Chinese Communist Party sees annexing Taiwan as “their number one priority.” President Biden must get tough on China ASAP!https://t.co/87T3gEqigB — Mark E. Green, MD (@DrMarkGreen4TN) April 10, 2021

В отношениях с Российской Федерацией новый президент начал «за здравие», всего через несколько дней после избрания продлив стратегический договор по Сокращению наступательных вооружений (СНВ-3). Госдепартамент также заявил о взятом курсе на «неухудшение» отношений с Россией.

Однако последовавшие события быстро дали понять, что и здесь ренессанса ждать не стоит. Продолжение антироссийских санкций, события на Украине, в Сирии и в Судане, а также хамские высказывания американского президента в адрес российского лидера и взаимная высылка дипломатов позволяют охарактеризовать состояние американо-российских отношений как наихудшее со времен эскалации времен холодной войны.

Кризисы и возможности глобализма

Политика либерального глобализма, проводимая Западом с начала 1990-х годов, больше не работает. Это уже признают крупнейшие западные аналитические центры, включая Chatham House и Американский совет по внешней политике. В мире возникают новые центры силы, предлагающие альтернативные пути развития, базирующиеся на принципах взаимного соблюдения интересов и суверенитета. И хотя влияние США и ЕС на мировую политику ослабло, западный политический истеблишмент не оставит попыток навязать остальному миру свою волю.

Примером таких попыток являются предложения по введению глобальных налогов, высказанные Минфином США и Всемирный экологический саммит, который 22 апреля при участии лидеров стран провел президент США.

No nation can solve the climate crisis on our own — all of us have to step up. Today’s Leaders Summit on Climate is our first step to set our world on a path to a secure, prosperous, and sustainable future.



Time is short, but I believe that we can and will do this. pic.twitter.com/t49hfXdkEd — President Biden (@POTUS) April 22, 2021

Многие эксперты опасаются, что под видом заботы об экологии продвигается глобальный санкционный механизм, направленный на сдерживание развивающихся стран и прежде всего — Китая и России.

Несмотря на небольшой срок, прошедший с момента вступления Джо Байдена в должность, уже можно сделать определенные выводы относительно политики текущей администрации. Основными задачами внутри страны становятся недопущение социального взрыва и скатывания к гражданской войне, а также поддержка простых американцев и модернизация инфраструктуры. Во внешней политике США продолжат жесткую линию, направленную на сдерживание зарождающихся центров силы.