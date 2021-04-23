Голикова назвала число привитых от коронавируса россиян

Москва, 23 апреля. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о ходе прививочной кампании в России. Более 11 млн жителей РФ получили первую дозу препарата от коронавируса, а обе дозы — 6,8 млн.

Почти половина привитых от COVID-19 россиян — это люди старше 60 лет. Голикова посоветовала властям российских регионов аккуратно снимать антикоронавирусные ограничения, так как вместе с этой инфекцией активно распространяются и другие сезонные заболевания.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ближайшее время доложат президенту РФ Владимиру Путину о ситуации с COVID-19 в России. Встреча состоится в эту пятницу в Кремле.