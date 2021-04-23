АТОР назвала возможные сроки возобновления рейсов на курорты Египта

Москва, 23 апреля. Туроператоры смогут запустить чартеры на египетские курорты через 7-14 дней после восстановления авиасообщения между РФ и Египтом, заявили в Ассоциации туроператоров России.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила ТАСС, что точная дата пока не определена, однако с момента ее установления на возобновление рейсов туроператорам потребуется минимум неделя.

Авиасообщение между РФ и Египтом после продолжительного перерыва полностью восстановлено, соответствующее решение приняли президенты стран Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси. Теперь вновь начнут выполняться полеты между российскими городами и популярными египетскими курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.