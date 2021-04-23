Рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в семи регионах РФ

Москва, 23 апреля. Уровень заболеваемости коронавирусом растет в семи регионах России. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Власти регионов РФ должны постепенно снимать ограничения, так как вместе с COVID-19 распространяются сезонные инфекции, добавила Голикова. Коечный фонд в стране при этом достаточный. На сегодняшний день в России развернуто более 109 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, рассказала вице-премьер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксировали в семи регионах страны. Вакцинацию от COVID-19 прошли более 11,1 млн россиян одним компонентом препарата. Два укола сделали 6,8 млн человек. В целом эпидемиологическая обстановка в России имеет тенденцию к стабилизации.