Доходы Толстого и Пушкина пересчитали по актуальному курсу

Москва, 23 апреля. Аналитики книжного сервиса «ЛитРес» подсчитали, сколько сегодня могли бы зарабатывать классики русской литературы.

Эксперты выяснили, какой могла бы быть современная зарплата у таких писателей, как, например, Александр Пушкин, Антон Чехов, Николай Гоголь и Федор Достоевский. Самым преуспевающим сегодня, по их мнению, оказался бы Лев Толстой.

«Его ежемесячный доход от продажи электронных и аудиокниг составлял бы не менее 1,142 млн рублей в месяц (до вычета налогов)», — пишет EA Daily.

На втором месте в списке классиков с самыми высокими доходами в нынешнее время оказался Антон Чехов — он мог бы зарабатывать 1,1 миллиона рублей в месяц. Александр Пушкин занял третью строчку с возможной зарплатой более 800 тысяч рублей.

Российский телеведущий Владимир Познер ранее заявил, что хотел бы взять у автора «Евгения Онегина» интервью, если бы у него была такая возможность. Журналист также указал на «нерусскость» Пушкина, отметив, что его позитивное восприятие не свойственно северному и мрачному русскому писателю.