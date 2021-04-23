Вдова Гафта до слез растрогала актрису Марину Зудину

Москва, 23 апреля. Актриса Марина Зудина не смогла сдержать слез во время трогательной речи вдовы Валентина Гафта — Ольги Остроумовой — на Международном Московском кинофестивале.

В четверг, 22 апреля, состоялась церемония открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля. Во время мероприятия был вручен специальный приз «Верю Константин Станиславский», который присуждается за покорение вершин актерского мастерства. Наградой отметили Валентина Гафта, скончавшегося в декабре прошлого года.

Как сообщает газета «Культура», на сцену вышла вышла вдова Гафта, актриса Ольга Остроумова. Артистка получила награду из рук президента фестиваля, режиссера Никиты Михалкова. На сцене она произнесла трогательную речь и прочла стихотворение, которое когда-то ее покойный супруг посвятил Олегу Табакову.

«Во дни побед, в часы признанья, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь про званья, чтобы не пришлось платить за перевес», — прочитала Остроумова.

Она обратила внимание, что в зале присутствует вдова Табакова, актриса Марина Зудина. Сама Зудина попыталась взять себя в руки, но была настолько тронута речью Остроумовой, что на ее глазах проступили слезы. Пронзительный момент в своем Instagram-аккаунте показал Станислав Садальский.

В этом году на международном смотре покажут 210 картин. Открыла программу фестиваля военная драма Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова «Девятаев». Мероприятие продлится с 22 по 29 апреля.