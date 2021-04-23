Президенты РФ и Египта договорились о возобновлении рейсов на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха

Каир, 23 апреля. Президент России Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном восстановлении авиасообщения между странами, сообщила канцелярия лидера Египта.

К такому решению главы государств пришли в ходе телефонного разговора. Теперь вновь начнут выполняться полеты между российскими городами и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, заявил представитель президента Египта Бассам Рад, пишет РИА Новости. Он также отметил, что стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года. Регулярные рейсы в Каир вернули в апреле 2018-го, однако курорты Египта остались закрытыми для чартеров из России.

Аэропорты египетских курортов инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.