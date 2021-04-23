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Политолог Мамедов рассказал о значении истории геноцида армян для Азербайджана

Общество
Политолог Мамедов рассказал о значении истории геноцида армян для Азербайджана
wikipedia.org  /  Moonsun1981/CC BY-SA 3.0

В наши дни мнение президента США о геноциде армян в Османской империи не особо важно для Турции. Об этом заявил политолог, эксперт Валдайского клуба Фархат Мамедов в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» на тему «Непризнанные миром геноциды».

Эксперт прокомментировал сообщение о том, что президент США Джо Байден планирует официально признать геноцид армян в Османской империи. По словам гостя, Азербайджан, как и Турция, не признает геноцид армян.

«Для нас это историческое событие, когда комитетчики пошли на сговор с иностранными спецслужбами, создавали проблемы, воевали против той страны, подданными которой они являлись. В итоге произошло переселение, в результате которого погибли десятки тысяч людей, в том числе и в результате погромов. На востоке Турции погибли десятки тысяч турок. Также нужно учитывать курдский фактор в этот исторический период. Потом, после 1915 года, вооруженные армянские группы уже свирепствовали на территории Азербайджана. Для нас это исторические процессы, которые происходили, но ни в коем случае не то событие, которое сейчас должно признаваться», — сообщил специалист.

Политолог Мамедов рассказал о значении истории геноцида армян для Азербайджана
Global Look Press  / Amr Alfiky Consolidated News Photos

Фархат Мамедов также отметил, что Армения, Турция и Азербайджан за все эти годы подготовили большое количество материалов о тех страшных событиях.

«Турецкое правительство несколько раз предлагало Армении ознакомиться с архивами турецкой республики. К сожалению, этого не происходит. И сегодня мы видим, что эта тема используется исключительно в геополитических интересах. Конечно, лет 20 назад мнение президента США было бы важнее для той же самой Турции, но сейчас этой остроты нет», — подчеркнул собеседник.

В завершение он отметил, что, по его мнению, в вопросе геноцида армян в Османской империи интересы Армении и армянской диаспоры расходятся, поскольку естественные интересы этого государства как страны, которая не имеет выхода к морю, заключаются в том, чтобы иметь хорошие отношения с соседями.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщил о том, что глава ЛНР обвинил Киев в геноциде и ущемлении прав русскоязычных жителей Украины.

байден геноцид мамедов
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