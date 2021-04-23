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Историк Бабаханян объяснил, почему признание Байденом геноцида армян не имеет значения

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 13:41
Общество
Историк Бабаханян объяснил, почему признание Байденом геноцида армян не имеет значения
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Санкт-Петербург, 23 апреля. Историк Ваган Бабаханян объяснил, почему признание главой США Джо Байденом геноцида армян не является необходимостью.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен официально признать геноцид армян, проводившийся руководством Османской империи в начале XX века. Его решение также поддержал глава комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес. Этот вопрос был рассмотрен различными экспертами в ходе пресс-конференции под названием «Непризнанные миром геноциды», организованной Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей.

Факт геноцида армянского народа уже получил признание со стороны США еще несколько лет назад, отметил член Координационного совета российско-армянской организации и глава общественной организации «Хачмерук» Ваган Бабаханян в ходе мероприятия. Он также напомнил, что с этим единогласно уже согласились в сенате, а также в большинстве штатов. Ввиду этого запланированное на 24 апреля обращение Байдена к нации, во время которого он признает геноцид, не имеет никакого значения в этом вопросе, подчеркнул общественник. Он добавил, что ему признание со стороны американского лидера абсолютно не нужно.

Историк Бабаханян объяснил, почему признание Байденом геноцида армян не имеет значения
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Я армянин, признание мне не нужно», — сказал Бабаханян.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что Киев проводит в отношении украинских русскоязычных граждан политику геноцида, ущемляя их права.

Армения сша байден геноцид османская империя бабаханян
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