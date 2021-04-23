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Ани Лорак взяла в кредит полмиллиона долларов ради бизнеса бывшего мужа

Шоу-бизнес
Ани Лорак взяла в кредит полмиллиона долларов ради бизнеса бывшего мужа
vk.com  /  Ani Lorak (Ани-Лорак)

Москва, 23 апреля. Популярная певица Ани Лорак взяла деньги в кредит, чтобы ее бывший супруг Мурат Налчаджиоглу развивал свой бизнес.

Знаменитость познакомилась с Налчаджиоглу, когда отдыхала в Турции. Ее покорил пронзительный взгляд мужчины, и через несколько дней она дала ему свой номер телефона. Потом звезда уехала, и наступило молчание, длившееся год.

Артистка вернулась для съемок клипа в Турцию, где ее будущий муж работал администратором отеля. Между ними пробежала искра, у них закрутился роман.

«Он все бросил ради меня. Переехал в Киев. Бросил работу администратором в отеле. Он не понимал язык. У него на Украине не было ни друзей, ни знакомых», — вспомнила артистка в эфире программы «Судьба человека».

Ради любимого знаменитость взяла большой кредит в банке. Артистка, которая считает, что нужно заниматься тем, что хочешь, решила помочь будущему мужу.

«Я помню, как зашла в банк. Такая маленькая девушка. Взяла полмиллиона долларов на открытие его ресторана. Когда ты любишь, то ты летишь. Не видишь преград. Энергия любви давала мне силы», — добавила звезда сцены.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году. Спустя десять лет их брак распался из-за измен бизнесмена.

отношения лорак налчаджиоглу
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