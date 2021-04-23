Режим ЧС вводят в Японии из-за коронавируса

Токио, 23 апреля. Правительство Японии вводит режим ЧС в столице и трех префектурах из-за распространения коронавируса. Такую информацию предоставил премьер-министр страны Есихидэ Суга.

Строгие ограничения по коронавирусу будут действовать в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая. Такое решение власти страны приняли на фоне активного распространения коронавирусной инфекции на этих территориях, уточнил Суга.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 556 тыс. жителей Японии с начала пандемии коронавируса. Порядка 491 тыс. пациентов уже вылечились от заболевания. Врачи подтвердили около 9,8 тыс. смертей от заболевания в Японии.