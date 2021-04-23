Песков не нашел связи между передислокацией ВС РФ и отношениями России с США

Москва, 23 апреля. Решение Минобороны о передислокации Вооруженных сил РФ никак не отразится на российско-американском диалоге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, данные действия никоим образом не являются вопросом двусторонней повестки, а потому не могут влиять на процесс в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

«Россия делает для своего военного строительства то, что она считает необходимым, и для обучения войск — тоже то, что считает необходимым. Поэтому это абсолютно не тема и не вопрос для двусторонних российско-американских отношений», — подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля также напомнил, что РФ сразу подчеркивала: перемещение войск по территории страны никому не угрожает и не является эскалацией какой-либо ситуации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении всех проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах. По его приказу войска должны вернуться в пункты постоянного размещения до 1 мая. При этом он подчеркнул, что все цели проверки были достигнуты.

При этом решение об отводе ВС РФ от границ с Украиной обрадовало руководство Североатлантического альянса, передает сайт 360tv.ru.