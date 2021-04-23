Космический корабль Crew Dragon стартовал к МКС

Вашингтон, 23 апреля. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon-2 отправилась к Международной космической станции.

На борту пилотируемого космического корабля Crew Dragon находится четыре астронавта. Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Тяжелая ракета стартовала с мыса Канаверал (штат Флорида) в 12:49 по московскому времени.

После отделения от корабля, многоразовая ракетная ступень должна совершить контролируемое приземление на плавающую платформу в Атлантике. Полет станет для корабля компании SpaceX вторым по счету, первая ступень Falcon 9 будет использована в четвертый раз.

В NASA ранее сообщили о полной готовности корабля к старту в расчетное время.