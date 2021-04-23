ОМОН нагрянул с обысками в Сургутский музыкально-драматический театр

Ханты-Мансийск, 23 апреля. Силовики проводят обыски в крупнейшем Сургутском музыкально-драматическом театре в Ханты-Мансийском автономном округе.

Речь идет о возможных финансовых нарушениях, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, ответственных за спецоперацию. По его словам, проверку организовали региональные власти. Сотрудникам театра запретили пользоваться мобильными телефонами.

Сургутский музыкально-драматический театр считается самым крупным театром в Югре. Учреждение сотрудничает с режиссерами Германии, Москвы, Санкт-Петербурга, Литвы, Украины, Чехии, Франции, Египта. В репертуаре театра современная драматургия, классика, комедийные, музыкальные, поэтические, детские постановки.