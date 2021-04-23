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Лена Летучая полгода не могла нормально жить после перенесенного COVID-19

Общество
Лена Летучая полгода не могла нормально жить после перенесенного COVID-19
instagram.com  /  @elenapegas

Москва, 23 апреля. Известная телеведущая Лена Летучая, переболевшая коронавирусом нового типа, долго приходила в себя после болезни. О последствиях COVID-19 звезда рассказала журналистам.

Летучая перенесла болезнь поздней осенью прошлого года. После того как она вылечилась, проблемы со здоровьем не ушли. Как признается знаменитость, она еще полгода «не могла нормально работать, нормально жить».

«Знаете, я вообще не депрессивный человек, супероптимист, но все эти месяцы я постоянно чувствовала дикую усталость, плюс было очень тяжело эмоционально. Я садилась в машину, чтобы ехать на работу, и понимала — я слаба настолько, что даже не могу взяться за руль», — поделилась звезда ТВ в разговоре с Kp.ru на премии Glamour Eco Awards.

Знаменитость добавила, что в то время она распрощалась со спортом, поскольку не могла набраться сил и сделать элементарные упражнения. По ее словам, тяжело ей давалась даже зарядка.

Бывшая ведущая шоу «Ревизорро» ранее говорила, что, кроме физических последствий коронавируса, она столкнулась с психологическими. По ее словам, у нее всегда была какая-то необъяснимая тревога.

летучая болезнь коронавирус
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