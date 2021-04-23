Песков заявил, что президенты России и Белоруссии не обсуждали вопрос слияния стран

Москва, 23 апреля. Президенты России и Белоруссии не обсуждали в ходе переговоров слияние стран в одно государство, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи обсудили экономическое взаимодействие. Главы государств не ставили цель выйти на прорывные договоренности, речь шла о текущих делах, заявил пресс-секретарь президента России.

Лидеры говорили о сотрудничестве двух стран в области высоких технологий, энергетики и других сферах. В основном проговаривали торгово-экономическое сотрудничество, пояснил Песков.

"Это обычный рабочий процесс, который является необходимым для ежедневного функционирования наших союзнических отношений", — подчеркнул представитель Кремля.

В ходе встречи глава Белоруссии прокомментировал желание президента Украины Владимира Зеленского перенести площадку для переговоров по Донбассу. Это говорит о намерении Киева "похоронить" Минские соглашения, заявил Лукашенко.