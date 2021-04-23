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«Друзья» из ЕС организовали спецоперацию по вывозу Милова из России

  /   Обновлено: 23 апреля 2021 13:11
Политика
«Друзья» из ЕС организовали спецоперацию по вывозу Милова из России
facebook.com  /  Владимир Милов

Соратник осужденного Алексея Навального Владимир Милов перед весенним незаконным митингом бежал в Вильнюс. По его собственному признанию, он сделал это из-за боязни понести ответственность за нарушение законов в РФ, а осуществить «операцию» ему помогли европейские «друзья». Вероятно, речь идет о европейских политиках и представителях спецслужб.

В воскресенье, 18 апреля, сотрудники ФБК (признан иноагентом в РФ) Леонид Волков и Иван Жданов анонсировали проведение незаконного митинга 21 апреля в ряде городов РФ. В этот же день глава сетки штабов Алексея Навального (структурное подразделение иноагента ФБК) провел воскресный стрим, гостем на котором стал экономист и соратник осужденного оппозиционера Владимир Милов. Принципиальным различием этой трансляции было непосредственное присутствие Милова в студии вместе с Волковым, который проживает в Литве, о чем сам заявлял в СМИ.

Впоследствии Милов подтвердил, что его побег в Литву связан с опасением возможного наказания за причастность к организации незаконных мероприятий. В беседе с журналистом «Новой газеты» соратник Навального сообщил, что эффективно заниматься своей работой ему не дает российское законодательство.

«Я понимал, чтобы как-то продолжалась работа, особенно по важному направлению, которое я взял — это международные связи и работа по санкциям, — для этого надо оставаться на свободе. Решение надо было принимать сейчас: либо мы уезжаем, либо я становлюсь невыездным и с перспективой как-то сесть», — сообщил Милов.

Соратник Навального в открытую заявил, что находится в Вильнюсе, столице Литвы, где, вероятнее всего, проживает и Волков.

«Я в Вильнюсе, это не секрет», — заявил экономист.

На уточняющий вопрос, каким образом удалось покинуть Россию, Милов рассказал о поддержке западных политиков, которые, возможно, с привлечением спецслужб помогли ему пересечь границу. Он отметил, что намеренно не пользовался услугами авиатранспорта и добрался до границы наземным способом.

«Тут был некий элемент спецоперации. Когда никто не знает, когда и где ты поедешь, это проще. Есть некий набор требований определенных, связанных с правилами по ковиду, по пересечению границы. Их надо просто формально выполнить. Ну и плюс, честно скажу, у меня большие международные связи, как только я сказал своим друзьям в Европе, что планирую переехать, они сказали: «Не волнуйся, мы тебе поможем». И такой вот гуманитарный коридор был обеспечен», — резюмировал Милов.

Напомним, Милов — один из немногих приближенных к Навальному людей, которые до последнего момента оставались в России. Сейчас не сбежали в Европу только пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш и юрист ФБК Любовь Соболь. Все остальные члены фонда находятся в Евросоюзе. Так, «глава» отдела расследований Мария Певчих давно проживает в Европе, где также находятся Волков, Жданов и Албуров. Недавно к ним присоединился Руслан Шаведдинов.

навальный фбк милов
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