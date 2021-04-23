Москва, 23 апреля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения Киевом и Москвой Крымского полуострова.

В ходе встречи с журналистами Песков ответил на вопрос, готов ли Владимир Путин обсуждать на встрече с Владимиром Зеленским Крым. По словам представителя Кремля, тут нечего обсуждать.

«Такой темы, как Крым, не существует, поэтому тут нечего обсуждать», – заявил пресс-секретарь.

Крымский полуостров стал частью России в 2014 году. Тогда большинство жителей региона во время референдума проголосовали за присоединение к РФ. Москва не раз подчеркивала, что не подвергает сомнению свой суверенитет над Крымом.

Авиакомпания «Аэрофлот» заявила об увеличении в июне количества рейсов по маршруту Москва — Симферополь. Частота полетов возрастет более чем вдвое.