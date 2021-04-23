Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
23 апреля 15:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:31
Общество
Найдена причина повторного заражения COVID-19 при высоком уровне антител
15:28
Общество
Детский медицинский автопоезд начал работу в Приморье, ФАН узнал подробности
15:28
Армия
ЗРК «Панцирь-С» ликвидировали технику условного противника на учениях под Астраханью
15:26
Общество
РЖД объяснила сбой в работе сайта после объявления о 10-дневных выходных в РФ
15:26
Шоу-бизнес
Наставник шоу «Танцы» Мигель рассказал о конфликте с Егором Дружининым
15:26
Общество
Анна Кузнецова: Кешбэк с оздоровительного отдыха поможет уберечь лагеря от закрытия
15:26
Общество
«Делаем с душой»: продукцию красноярских заключенных выставят на продажу
15:25
Общество
Минобрнауки заявило, что 18 регионов РФ получат вакцину «КовиВак» до 25 апреля
15:24
Весь мир
Колесо обозрения с людьми «повалилось» в одном из парков развлечений Хартума
15:23
Происшествия
Мать с младенцем погибли от угарного газа в Тульской области
15:23
Общество
Прямой эфир: ток-шоу ФАН «Слово против слова»
15:19
Политика
Война США против России в киберпространстве открыла для Москвы многомиллиардный рынок
15:18
Общество
Опубликован календарь выходных дней на майские праздники в России
15:18
Шоу-бизнес
Хореограф Мигель высказался о причинах закрытия шоу «Танцы» на ТНТ
15:17
Общество
Навальный заявил о прекращении голодовки
15:16
Технологии
Рогозин: эскизный проект космического ракетного комплекса «Байтерек» завершен
15:12
Политика
Матвиенко оценила вероятность встречи Путина и Байдена
15:12
Общество
Шереметьево планирует открыть международный терминал в начале 2022 года
15:09
Общество
Подмосковные хозяйства отчитались о производстве яиц в первом квартале 2021 года
15:07
Технологии
В РКК «Энергия» назвали сроки полета первых космонавтов на российскую орбитальную станцию
Все новости

«ФАН повсюду»: почему демократы теряют контроль над внутриполитической обстановкой в США

Подкасты
«ФАН повсюду»: почему демократы теряют контроль над внутриполитической обстановкой в США
Федеральное агентство новостей  / 

Протесты в США не утихают и с приходом к власти Джо Байдена ничего кардинально не изменилось. Ситуацию еще более усугубили массовые расстрелы мирных жителей, количество которых за последний месяц резко возросло. Только с 23 марта в стране произошло 38 шутингов. Почему демократы не могут урегулировать обстановку, что из себя представляет движение афроамериканцев «Нация ислама» и ждут ли Штаты «белые протесты» — обсуждаем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock)

В выпуске: 

Волна шутингов, захлестнувшая США в последний месяц.

Подробности стрельбы 23 марта в супермаркете в Колорадо.

Террористический акт у стен Капитолия 3 апреля.

Движение афроамериканцев «Нация ислама».

Новый закон против массовых беспорядков во Флориде.

Вердикт Дереку Шовину — задержавшему Джорджа Флойда полицейскому.

Ждут ли США «белые протесты»? 

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс. МузыкеВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.

сша байден протесты шутинг blm американский номер
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 133359 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Политика 108169 21 апреля 2021
Послание Путина: вернувшая свои активы Россия обрела свободу действий у красной черты
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 91926 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика 57018 22 апреля 2021
Пушков прокомментировал реакцию Псаки на слова Путина о Шерхане и Табаки
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Шоу-бизнес 47024 22 апреля 2021
Пропавшую со сцены Надежду Кадышеву с трудом узнали на новом фото Петросяна
Все новости / Подкасты / «ФАН повсюду»: почему демократы теряют контроль над внутриполитической обстановкой в США
Рейтинг@Mail.ru