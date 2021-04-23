«ФАН повсюду»: почему демократы теряют контроль над внутриполитической обстановкой в США

Протесты в США не утихают и с приходом к власти Джо Байдена ничего кардинально не изменилось. Ситуацию еще более усугубили массовые расстрелы мирных жителей, количество которых за последний месяц резко возросло. Только с 23 марта в стране произошло 38 шутингов. Почему демократы не могут урегулировать обстановку, что из себя представляет движение афроамериканцев «Нация ислама» и ждут ли Штаты «белые протесты» — обсуждаем с автором Telegram-канала «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Волна шутингов, захлестнувшая США в последний месяц.

Подробности стрельбы 23 марта в супермаркете в Колорадо.

Террористический акт у стен Капитолия 3 апреля.

Движение афроамериканцев «Нация ислама».

Новый закон против массовых беспорядков во Флориде.

Вердикт Дереку Шовину — задержавшему Джорджа Флойда полицейскому.

Ждут ли США «белые протесты»?

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