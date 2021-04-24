Милонов рассказал, кого обманывает деструктивная оппозиция

Санкт-Петербург, 23 апреля. ФАН объявил о запуске общественно-политических дебатов «Слово против слова», которые проходят на площадке медиацентра «Патриот». Сегодня сошлись в противостоянии депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

В ходе дебатов депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов объяснил, почему так мало молодых политиков в России.

«Я считаю, что молодых политиков у нас достаточно. Вопрос в том, что многих молодых людей, которые априори более яркие и нетерпеливые, берет в оборот деструктивная оппозиция и обманывает. Она разрушает лучшие чувства, стремления улучшить собственную страну и конвертирует в некий политический активизм», — считает политик.

Виталий Милонов отметил, что такой молодой максималист желает получить все и сразу, а другие люди, прикрываясь и пользуясь этим, приходят к власти.

«Совершенно не искренние люди прикрываются ими и приходят к власти. Это разочарование очень велико, потому что сторонники Навального — это люди, которых некрасиво используют», — резюмировал депутат.

Ранее Виталий Милонов рассказал о турецкой коррупции в туристической отрасли.