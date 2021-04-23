Электрокары от Huawei поступили в продажу

Шанхай, 23 апреля. Начало реализации электрических машин с увеличенным запасом хода SERES SF5 компания Huawei объявила на международной выставке автомобильной промышленности в Шанхае.

Электрокары будут продаваться во всех флагманских магазинах компании на территории Китая. SERES является первым автопроизводителем, который присоединился к экосистеме нового уровня взаимодействия «1+8+N». Это событие является важным для индустрии электрокаров и потребительской электроники, сообщил исполнительный директора Huawei Consumer Business Group, Ричард Ю. Компания намерена в дальнейшем развивать продажи интеллектуальных транспортных средств с помощью розничной сети марки по всей территории КНР.

В новинке установлена система электропривода Huawei DriveOne, созданием которой занимались сотрудники китайской компании и SERES. Таким образом выросла дальность пробега, и увеличилась производительность электродвигателей. Длина SF5 — 4700 миллиметров, ширина — 1930 миллиметров, высота — 1625 миллиметров. В автомобиле установлен бензиновый турбомотор объемом 1,5 литра. В кроссовере могут быть один или два электродвигателя.

Китайским автолюбителям ранее представили электрокар седан Genesis G80.