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Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США

Армия
Сатановский поставил на место анекдотом пообещавшего уничтожить «СП-2» дипломата из США
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Москва, 23 апреля. Политолог Евгений Сатановский отреагировал на слова американского дипломата Дэниэла Фрида, который призвал уничтожить российский проект «Северный поток — 2».

Ранее бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид заявил об «угрозе раскола» энергетического рынка в Европе из-за «Северного потока — 2». По его словам, Вашингтон должен воспользоваться «санкционным оружием», чтобы полностью уничтожить российский проект. При этом дипломат предположил, что в этом случае США рискуют испортить отношения с Германией, передает «НьюИнформ».

Сатановский ответил на призыв Фрида уничтожить «Северный поток — 2», процитировав старый анекдот.

«Успокаиваться по части того, что трубу вот-вот достроят, рано. Да, Ангела Меркель за то, чтобы газопровод был построен и введен в эксплуатацию. А Дэн Фрид против. И тут как в старом анекдоте про синагогу и юношу, который интересуется у раввина, чем она может быть ему полезна в жизни. Хорошего — ничего не сделает, отвечает раввин. Но нагадить... Тот самый случай», — высказался политолог.

Напомним, США и несколько европейских стран выступают против реализации проекта «Северный поток — 2». При этом Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство газопровода. В январе 2020 года Вашингтон ввел санкции против российского проекта, которые затронули иностранные компании, принимавшие участие в строительстве.

Позднее власти США расширили ограничительные меры, которые затронули компании, оказывающие страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги строителям «Северного потока — 2». В начале апреля 2021 года стало известно, что власти США подготовили два пакета санкций против российского проекта.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что окончание строительных работ по «Северному потоку — 2» ожидается не позднее лета 2021 года, передает сайт 360tv.ru.

россия сша сатановский северный поток - 2
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