СК возбудил дело после смертельного падения самолета в Иркутской области

Иркутск, 23 апреля. Самодельный самолет разбился в 170 километрах от Иркутска, погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ.

По данным правоохранительного органа, два человека совершали пробный полет на самодельном самолете. Один из мужчин был пилотом и владельцем самодельного летательного аппарата. Падение самолета произошло в районе села Рысево.

На месте работают следователи и эксперты для выяснения обстоятельств трагедии и причины крушения самолета. Дело возбуждено по факту нарушения правил эксплуатации воздушного судна, которое повлекло смерть двух человек.

На фрагментах летательного аппарата отсутствуют номерные и опознавательные знаки, сообщал ФАН.