Петр Порошенко назвал Азовское море территорией Украины

Киев, 23 апреля. Азовское море является украинской территорией, которую «захватили». Об этом заявил руководитель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

Политик возмутился, что Киев никак не отреагировал на «утрату» водных территорий. Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского лидером, который комментирует что угодно, кроме «захвата» земель. Порошенко потребовал, чтобы Киев ввел санкции в отношении России из-за Азовского моря.

Россия с 24 апреля приостановит действие права мирного прохода иностранных государственных судов и военных кораблей в трех районах Черного моря. Мера будет действовать до конца октября и не помешает пересечению Керченского пролива.

Бывший нардеп Украины Олег Царев ранее обратил внимание, что Зеленский пытается копировать Порошенко.