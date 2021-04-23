Историк Тепикин «расшифровал сигнал» для НАТО от адмирала ВМСУ о десанте ВС РФ на Украине

Москва, 23 апреля. Адмирал ВМСУ подает сигнал НАТО, надеясь на переброску западных войск на Украину, заявил кандидат исторических наук, профессор Виталий Тепикин.

Россия якобы может «высадить десант» в нескольких регионах Украины, заявил экс-заместитель командующего украинскими ВМС адмирал Игорь Кабаненко в эфире одного из местных каналов. По его мнению, десантники ВС РФ «могут появиться» в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях государства.

Заявление украинского адмирала является не просто провокацией, а уже чем-то большим, подчеркнул член Ассоциации европейских исследований при РАН, профессор Виталий Тепикин в комментарии для Федерального агентства новостей. По его словам, Киев уже отходит от попыток «тявканья и жалких покусываний», намереваясь привлечь к российским рубежам силы Североатлантического альянса. Он напомнил о том, что ВСУ стянули к линии соприкосновения в Донбассе дополнительную военную технику и увеличили количество обстрелов жилых районов региона.

«Мы сидеть на месте не стали, себе дороже. Поэтому проверили боеготовность сил, укрепили Крым, не дающий кое-кому покоя, сосредоточили подразделения на украинской границе — вполне целесообразно в сложившейся обстановке. Так любая военная держава поступила бы, согласитесь», — сказал эксперт.

Усиление российского присутствия на границах с Украиной вызвало панические настроения в Киеве, а также на Западе, отметил Тепикин. По его словам, украинская сторона, а также западные государства выразили обеспокоенность, при этом иностранные партнеры Украины абсолютно проигнорировали обострение конфликта в Донбассе.

«Какой визг тут поднялся! И Украина, и ее западные партнеры тут же выразили обеспокоенность ростом военной напряженности. А что же Запад тогда молчал, когда Киев накрыл огнем Донецкую область, где снова погибли мирные жители?», — подчеркнул профессор.

Слова Кабаненко не носят официальный характер, однако таким образом в Киеве подают сигнал НАТО, который «расшифровал» Тепикин. По его мнению, украинские власти рассчитывают увидеть на своей территории западные войска. Историк добавил, что эти надежды являются тщетными, так как Россия подала свой сигнал о том, что Москва готова оперативно перебрасывать силы по своей территории для отражения любого удара.

Ранее политолог Алексей Кочетков заявил, что очередная военная помощь Украине со стороны США окажется никому не нужным «барахлом», неинтересным странам НАТО, которое увеличит долги Киева перед Вашингтоном.