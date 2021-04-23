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Историк Тепикин раскрыл подоплеку визита Лукашенко в Москву

Политика
Историк Тепикин раскрыл подоплеку визита Лукашенко в Москву
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 23 апреля. Россия и Белоруссия будут оказывать всестороннюю поддержку друг другу и вместе двигаться по пути настоящий интеграции, уверен историк и публицист Виталий Тепикин.

В эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) Тепикин раскрыл подоплеку переговоров двух восточноевропейских лидеров. Россия будет помогать Белоруссии, чтобы не допустить повторения украинского сценария, уверен историк. Естественно, Минску понадобится и финансовая помощь Москвы. После президентских выборов экономика Белоруссии переживает не лучшие времена, подчеркнул публицист.

«Конечно, Минск интересует и финансовая поддержка Москвы, за последние четверть века в общей сложности мы выделили республике около 140 миллиардов долларов. Данная практика, думаю, будет продолжена, особенно в свете предотвращенного спецслужбами двух стран покушения на (президента Республики Беларусь. — Прим. ред.) Александра Лукашенко. Требуется и уровень безопасности повышать, и национальную валюту укреплять, поскольку с началом протестов она переживает серьезное падение. Всего лишь за месяц после выборов президента Белоруссия утратила 15 процентов золотовалютных резервов. За месяц!» — сокрушается Тепикин.

Финансовые вложения направлены в первую очередь на то, чтобы в Белоруссии не повторилась та же ситуация, что и на Украине. Для этого лидеры стран договорились о погашениях задолженности Минска перед Россией и обсудили проект новой конституции. Путин убежден, что белорусский народ должен сам решать свою судьбу, приводит мнение президента Тепикин.

«Владимир Путин согласился предоставить республике кредит в 1,5 миллиарда долларов, как братской стране. И это правильно, потому что без подпитки Белоруссия в конце концов повторит украинский сценарий, чего нельзя допустить. Лукашенко не признавал долг перед «Газпромом» (более 300 миллионов в валюте). После визита (премьер-министра РФ. — Прим. ред.) Михаила Мишустина Минск согласился погасить задолженность, а нефть из России идет к партнерам по внутренним ценам, но не в полном объеме, необходимом для страны. Президент России высказал свое мнение о проекте новой Конституции Белоруссии. Его позиция: белорусы должны разобраться сами в сложившейся ситуации. Он выразил надежду, что протесты схлынут. Сегодня Россия рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника, президенты настроились на одну волну, забыли о недавних спорах. При обсуждении дальнейшего развития двусторонних связей намечены вполне конкретные пути», — заключил историк.

Ранее Виталий Тепикин давал журналистам Медиагруппы «Патриот» комментарий по антироссийским высказываниям экс-президента Эстонии Тоомаса Ильвеса. Чтобы понять предвзятое отношение политика к России, достаточно взглянуть на его родословную, уверен эксперт.

путин россия белоруссия лукашенко Тепикин
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