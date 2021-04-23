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Ани Лорак рассказала об отношениях с бывшим мужем после слухов о воссоединении

Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала об отношениях с бывшим мужем после слухов о воссоединении
instagram.com  /  @anilorak

Москва, 23 апреля. Украинская певица Ани Лорак появилась с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу на именинах дочери Филиппа Киркорова, чем спровоцировала слухи о воссоединении.

В конце 2019 года Ани Лорак пережила болезненный развод с Муратом Налчаджиоглу после десяти лет отношений. В браке у пары родилась дочь София. Причиной развода, по словам певицы, послужили многочисленные измены мужа, которые она не смогла больше стерпеть.

До недавнего времени казалось, что о воссоединении супругов не может быть и речи. Однако в середине апреля в Сеть попал ролик, на котором Лорак и Налчаджиоглу нежно обнимаются, покачиваясь в такт музыке. После бывшие супруги вместе появились на именинах дочери Филиппа Киркорова. Сама артистка на вопросы фанатов о личной жизни отвечала, что «влюблена» и у нее «бабочки в животе».

Воссоединение Налчаджиоглу звезда официально не подтверждала. Но Лорак признается, что сейчас отношения с бывшим мужем у нее гораздо лучше, чем были. Они стали проводить много времени вместе.

«Была проведена работа над собой — и у меня, и у него. Это позволило выйти на новый уровень общения <...> У него вдруг случилось прозрение, холодный душ. Он понял, что я лучше всех, что он всем мне обязан и что я подарила ему лучший подарок — прекрасную дочь», — рассказала Лорак в эфире программы «Судьба человека».

Звезда в разговоре с Борисом Корчевниковым призналась, что для нее был тяжелый период в жизни, когда ее мужчина публично изменял ей. Она охарактеризовала свою прошлую жизнь как «крушение мечты» и настоящую драму.

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