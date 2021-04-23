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Российские военные провели гуманитарную акцию на трассе М4 в Сирии

Весь мир
Российские военные провели гуманитарную акцию на трассе М4 в Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провел гуманитарную акцию на трассе М4 в северо-восточной части страны. На месте выдачи провизии населению побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Подполковник Дмитрий Бредучев рассказал, что такого рода операция проводится здесь впервые.

«Особенность этой гуманитарной акции в том, что мы заранее не оповещаем населенные пункты о ее проведении. Проезжая по этой трассе, мы останавливаемся, показываем радушие и теплоту Российской Федерации. Мы убеждаемся в том, что эта помощь необходима, а гуманитарная обстановка сложнее той, которую мы себе сами представляем», — отметил офицер ЦПВС.

Основные продукты питания были доставлены жителям поселков Алия, Телль Умм Урхава, Телль Эфенди, Кашма Зинкай и Рагу. В ходе одной поездки вдоль шоссе российские военные раздали сирийцам свыше 1000 продуктовых наборов, содержащих муку, рис, чай, молоко и сгущенку.

Гуманитарные акции при содействии РФ стабильно проходят в Сирии. Расширение географии оказания помощи со стороны России стало возможным благодаря заключенному в марте 2020 года российско-турецкому договору, подразумевающему демилитаризацию коридора шириной 12 километров вдоль трассы М4 в провинции Идлиб.

Трасса имеет стратегическое значение. Она связывает располагающуюся на побережье Средиземного моря провинцию Латакия с Алеппо — одним из крупнейших городов Сирии.

ЦПВС проводит активную работу в регионе. Ранее российские военные обеспечили поддержку гуманитарного коридора Саракиб — Ат-Тронбе и помогли сирийцам покинуть районы, контролируемые антиправительственными вооруженными группировками.

По данным российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии, с начала процесса урегулирования ситуации в стране было проведено уже свыше 2,8 тысячи гуманитарных акций. Общий вес переданных сирийцам товаров превысил 4,9 тысячи тонн.

ЦПВС РФ в Сирии провел первую гуманитарную акцию на трассе М4
Федеральное агентство новостей  / 

россия сирия цпвс рф
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