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Собрание акционеров Сбербанка приняло решение о выплате рекордных дивидендов

Экономика
Собрание акционеров Сбербанка приняло решение о выплате рекордных дивидендов
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 23 апреля. Годовое собрание акционеров получило рекомендацию от наблюдательного совета Сбербанка. Совет рекомендовал второй год подряд выплатить дивиденды в большом размере.

Собрание приняло решение отдать на выплату дивидендов 422,4 миллиарда рублей, что является 56% от чистой прибыли компании. Из-за того, что контроль над Сбербанком перешел к правительству России, половина этого объема средств поступала в бюджет.

«Сегодня «Сбер» объявил, что по итогам 2020 года наши акционеры, в том числе государство, второй год подряд получат рекордные для России дивиденды — 422,4 млрд руб.» — подчеркнул глава организации Герман Греф в обращении к акционерам.

Руководитель Сбербанка отметил влияние капитализации, дивидендов и уплаченных налогов на финансы государства. В дальнейшем планируется направлять не менее 50% от прибыли на выплату дивидендов.

Forbes ранее признал «Сбер» самым надежным банком в России. В начале апреля аналитики кредитной организации отмечали, что говорить о третьей волне пандемии коронавируса в стране рано. Рассчитанная ими модель скорее говорит о сезонном росте заболеваний ОРВИ в начале весны, когда у людей ослабленный иммунитет, пишет INFOX.

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