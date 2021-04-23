Певица Ани Лорак рассказала о романе с украинским футболистом Ребровым

Москва, 23 апреля. Популярная певица Ани Лорак призналась, что украинский футболист Сергей Ребров предложил ей стать его любовницей. Звезда не согласилась на такие отношения и порвала со спортсменом.

В начале карьеры у Лорак был бурный роман с футболистом киевского «Динамо» Сергеем Ребровым. Ради него певица даже оставила продюсера и гражданского мужа Юрия Фалеса. По словам артистки, ее отношения со спортсменом развивались стремительно, однако она быстро поняла, что этот роман ни к чему не приведет.

«Когда я открылась ему, он стал мной манипулировать. Мужчины порой не знают, чего хотят от жизни. Есть мужчины-манипуляторы. Вот он именно такой», — рассказала Ани Лорак в эфире программы «Судьба человека».

С Ребровым певица познакомилась в Лондоне, куда отправилась записывать новый альбом. Влюбленные начали тайно встречаться. Тогда артистка состояла в отношениях, а у футболиста была законная жена. По признаю Лорак, у нее «сносило крышу», поэтому ради встречи с футболистом она могла отменить целый концерт.

«Но когда он добился желаемого, то вдруг понял, что не готов. Он предложил мне роль любовницы, к которой я не была готова. Чувство дальше не развилось. Это был не мой путь. Дальше ничего не произошло. Когда я это поняла, то сказала себе: «Так не будет». Я поменяла номер телефона и оборвала все линии общения с ним», — заявила исполнительница.

По словам Лорак, ей было сложно пережить это расставание. В ее голове постоянно крутилась мысль: «Я без него жить не могу!». Чтобы вырваться из депрессии, певица с головой погрузилась в работу. В тот момент, как отмечает артистка, ее спасло только творчество.

Недавно Ани Лорак раскрыла причину разрыва с гражданским мужем и продюсером Юрием Фалесой. Звезда утверждает, что Фалеса просто выкачивал из нее силы и зарабатывал на ней.