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Певица Ани Лорак рассказала о романе с украинским футболистом Ребровым

Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак рассказала о романе с украинским футболистом Ребровым
Агентство городских новостей Москва

Москва, 23 апреля. Популярная певица Ани Лорак призналась, что украинский футболист Сергей Ребров предложил ей стать его любовницей. Звезда не согласилась на такие отношения и порвала со спортсменом.

В начале карьеры у Лорак был бурный роман с футболистом киевского «Динамо» Сергеем Ребровым. Ради него певица даже оставила продюсера и гражданского мужа Юрия Фалеса. По словам артистки, ее отношения со спортсменом развивались стремительно, однако она быстро поняла, что этот роман ни к чему не приведет.

«Когда я открылась ему, он стал мной манипулировать. Мужчины порой не знают, чего хотят от жизни. Есть мужчины-манипуляторы. Вот он именно такой», — рассказала Ани Лорак в эфире программы «Судьба человека».

С Ребровым певица познакомилась в Лондоне, куда отправилась записывать новый альбом. Влюбленные начали тайно встречаться. Тогда артистка состояла в отношениях, а у футболиста была законная жена. По признаю Лорак, у нее «сносило крышу», поэтому ради встречи с футболистом она могла отменить целый концерт.

«Но когда он добился желаемого, то вдруг понял, что не готов. Он предложил мне роль любовницы, к которой я не была готова. Чувство дальше не развилось. Это был не мой путь. Дальше ничего не произошло. Когда я это поняла, то сказала себе: «Так не будет». Я поменяла номер телефона и оборвала все линии общения с ним», — заявила исполнительница.

По словам Лорак, ей было сложно пережить это расставание. В ее голове постоянно крутилась мысль: «Я без него жить не могу!». Чтобы вырваться из депрессии, певица с головой погрузилась в работу. В тот момент, как отмечает артистка, ее спасло только творчество.

Недавно Ани Лорак раскрыла причину разрыва с гражданским мужем и продюсером Юрием Фалесой. Звезда утверждает, что Фалеса просто выкачивал из нее силы и зарабатывал на ней.

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