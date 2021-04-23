Саратовскому оборонному заводу с 70-летней историей отключили воду из-за долгов

Саратов, 23 апреля. Коммунальщики отключили холодное водоснабжение Саратовскому радиоприборному заводу из-за долгов. Предприятие, занимающееся в том числе гособоронзаказом, задолжало за водоснабжение более 3,5 млн рублей. История завода насчитывает более 70 лет: его создали в 1947 году для производства сложных радиотехнических систем в интересах Военно-морского флота.

«Откровенно позорная ситуация для руководства завода. Такое заслуженное предприятие не может заплатить даже за воду, что уже говорить о зарплатах сотрудников. Надеюсь, государство как-то поможет исправить положение, иначе завод повторит печальную судьбу «Тантала». Очень скоро все разрежут и продадут на металл», — рассказал корреспонденту ФАН экономист Андрей Юрьев.

Ранее жители Саратова пожаловались на очередное отключение воды. Из-за ремонта водоснабжение отключили в Заводском районе.