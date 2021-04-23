Впервые с марта курс доллара упал ниже 75 рублей

Москва, 23 апреля. Курс американской валюты опустился ниже 75 рублей, чего не случалось с конца марта текущего года.

Об этом стало известно из информации Московской биржи. По данным на 10:22 по московскому времени, курс доллара ускорял свое снижение до 0,56% к закрытию предыдущего торгового дня и достигал отметки в 74,9925 рубля. В последний раз курс американской валюты был ниже 75 рублей 23 марта.

Позднее в ходе торгового дня курс американской валюты добрался до отметки в 75,105 рубля (-0,41%), пишет ТАСС. Курс евро достигал 90,52 рубля, снижаясь на 0,12%.

Финансовые аналитики ранее оценили ближайшие перспективы российской валюты. Для дальнейшего укрепления рублю нужен позитивный геополитический фактор, уверены специалисты.