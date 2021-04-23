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Общество
Глава Рособрнадзора высказался о проведении ЕГЭ в 2021 году
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Глава Рособрнадзора высказался о проведении ЕГЭ в 2021 году

Общество
Глава Рособрнадзора высказался о проведении ЕГЭ в 2021 году
minobr.rkomi.ru  /  Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Москва, 23 апреля. Руководители профильных ведомств, отвечающих за образование в России, провели Всероссийское совещание «Регламентация образовательной деятельности: вчера, сегодня, завтра».

Главы Министерства просвещения России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки рассказали руководителям региональных ведомств об актуальных задачах. Так, глава Рособрнадзора Анзор Музаев обратил особое внимание на проблему лицензирования школ и прочих объектов, возведенных в рамках национального проекта «Образование». Также он высказался о проведении ЕГЭ в 2021 году.

«Расписание экзаменов утверждено, и никаких предпосылок, что оно изменится, нет. Особые меры, как и в прошлом году, нужно принять для предупреждения распространения коронавирусной инфекции и отработать выполнение рекомендаций Роспотребнадзора с каждым экзаменационным пунктом», — сообщил Музаев.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, в свою очередь, подробно остановился на тех задачах, которые поставил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Параллельно с этим глава ведомства обратил внимание на темы подготовки и повышения квалификации учителей, оплаты труда педагогов и другие.

График проведения ЕГЭ для российских выпускников в 2021 году утвержден Рособрнадзором и Минпросвещения. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

россия рособрнадзор образование егэ минпросвещения
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