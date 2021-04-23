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Жители России стали меньше тратить на еду во время пандемии

Экономика
Жители России стали меньше тратить на еду во время пандемии
pixabay.com

Москва, 23 апреля. Потребительские приоритеты граждан Российской Федерации изменились на фоне коронавирусного кризиса.

Об этом стало известно из исследования Tinkoff Data. Расходы на покупку моркови, апельсинов, капусты и хлебобулочных изделий в феврале текущего года упали более чем на 40% в годовом выражении. На картофель россияне тратят на 30% меньше, а на муку — на 13%. Расходы на говядину сократились в России на 25%, на свинину — на 13%.

«Пандемия научила россиян отказываться от импульсивных покупок», — заявила партнер OneStory Ольга Сумишевская.

Четверть участников исследования стали реже совершать покупки и начали отслеживать скидки. 20% россиян снизили свое потребление в пользу более качественных продуктов. Эксперты отмечают, что желание граждан сократить траты вызвало рост популярности магазинов-дискаунтеров.

Причин для резкого роста цен на продуктовые товары в России нет. Об этом ранее заявили в Министерстве сельского хозяйства РФ.

Глава Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что с начала 2021 года отпускная стоимость мяса курицы у производителей росла, но в начале марта ситуация изменилась. Спрос на продукт снизился во время Великого поста, однако в Минсельхозе отметили, что на рознице снижение цен пока не отразилось, пишет «ФедералПресс».

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