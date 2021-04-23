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В Сеть попало видео «разрушительного» взлета конвертоплана ВВС США

Армия
В Сеть попало видео «разрушительного» взлета конвертоплана ВВС США
wikipedia.org  /  U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Greg Davis, USAF / Общественное достояние

Кембридж, 23 апреля. Американский конвертоплан CV-22B Osprey, принадлежащий ВВС США, совершил взлет с вертолетной площадки при кембриджской больнице.

Как указали в издании «Российская газета», при взлете конвертоплан повредил потоками воздуха резиновое покрытие на вертолетной площадке медицинского аэродрома. Увидев, как куски покрытия разлетаются по территории больницы, американские асы решили улететь побыстрее. Видео их аварийного взлета показали на видео.

При этом в американском военном командовании отказались давать комментарий, какого рода задачи беспилотник ВВС США выполнял на территории самой известной в Великобритании больницы при Кембриджском университете. Размер причиненного больнице материального ущерба также остается неизвестен. При этом СV-22В Osprey используют для обеспечения операций и высадки спецназа.

В начале марта американских летчиков уже постигла неудача. Как передал сайт 360tv.ru, истребитель F-35B ВВС США случайно выстрелил в себя из артиллерийской установки.

В апреле при заходе на аварийную посадку в штате Южная Каролина загорелся военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III.

кембридж ввс сша СV-22В Osprey
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