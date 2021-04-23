Полиция нашла подростков, которые травили дочь ветерана ВОВ в Новосибирске

Новосибирск, 23 апреля. Юные жители города травили дочь фронтовика, дошедшего до Берлина. Правоохранители нашли хулиганов.

Инцидент произошел в Первомайском районе. Школьники с начала марта 2021 года пинали дверь пенсионерки, бросали в нее палки и оскорбляли. Пожилая женщина обратилась за помощью к соседям. Она призвала утихомирить дебоширов, напомнив, что она дочь ветерана ВОВ. Следственный отдел по данному факту начал проверку.

Полицейские нашли всех причастных к этой неприятной истории. Сама пожилая женщина также дала показания на школьников, но попросила не заводить уголовные дела на них. Она отметила, что достаточно провести с ними беседу. Инспекторы ПДН нашли провинившихся подростков. Среди них оказались девушки и юноши из 121-й и 144-й школ, а также молодые люди из училища.

Следователи начали проверку по заявлению жительницы Уфы, сообщал портал Deita. Ученица четвертого класса стала жертвой школьной травли.