Виктория Боня боится оказаться в психушке из-за слов о вышках 5G

Москва, 23 апреля. Популярный блогер Виктория Боня поменяла свое мнение о вышках 5G. Она призналась, что из-за своих слов боится оказаться в психиатрической больнице.

Звезда стала гостьей программы на YouTube-канале YesNoYes. В эфире она рассказала, как и почему поменялись ее взгляды на жизнь.

«Меня после этих слов в психушку отправят. Раньше говорили, что у меня шизофрения, а сейчас в белых халатах приедут после моего заявления. Я посмотрела, как жестоко издеваются над маленькими детьми, экологией, морями, океанами и лесами. И подумала: может быть, Билл Гейтс прав?» — сказала знаменитость.

Звезда предложила посадить на вышки людей, чтобы они присматривали за действиями других — что ели, заказывали, где находятся. Именно по этому, по словам знаменитости, она поменяла мнение о сетях 5G. Она подчеркнула, что основатель Microsoft Билл Гейтс — продуманный и системный человек, который строит планы наперед. По ее словам, есть видео, где миллиардер говорит о необходимости сокращать население.

«Он там говорил, мол, если будем молодцами и сделаем правильные прививки, то сможем сократить количество людей. Получается, говорит он, а дура — я», — сказала Боня.

В прошлом году звезда «Дома-2» рассказывала конспирологическую версию, что распространение коронавируса связано с влиянием вышек связи 5G. Она посчитала, что вакциной хотят чипировать людей. Ее заявление подняли на смех.