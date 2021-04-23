ФАН публикует кадры с места крушения самолета в Иркутской области

Иркутск, 23 апреля. Легкомоторный самолет упал на поле возле села Рысево. Кадры с места крушения, где погибли два человека, оказались в распоряжении редакции ФАН.

На место происшествия были оперативно стянуты сотрудники экстренных служб. Согласно их первоначальному выводу, разбился самодельный самолет. На фрагментах летательного аппарата не обнаружены характерные опознавательные знаки.

Самолет могли спроектировать и собрать любители на территории расположенного рядом заброшенного аэродрома. Там же он мог и храниться, сообщал ФАН.