Росатом намерен наладить производство водорода на Сахалине

Москва, 23 апреля. Построить на Сахалине комплекс по производству водорода планирует «Русатом Оверсиз» (структура Росатома) и французская компания Air Liquide (производитель промышленных газов).

Производительная мощность проекта может составить от 30 до 100 тысяч тонн сырья в год. Для строительства комплекса на Сахалине могут быть установлены плавучие атомные энергоблоки проекта 20870 с реактором РИТМ-200. Эксперты отмечают, что реализация водородного проекта может составить почти 200 миллиардов рублей, сообщает издание «Контингент».

С целью стимулирования отрасли водородной энергетики Минэкономразвития РФ предложило создать на Сахалине «Водородную долину», для которой будут применены особые налоговые условия. Продукт, который будет производиться на острове, планируется направлять в Японию. Продвигающая российские атомные технологии за рубежом «Русатом Оверсиз» в 2019 году сообщила о подготовке технико-экономического обоснования по экспорту водорода в Японию с транспортировкой его по морю.

Минэнерго России и Министерство экономики и энергетики ФРГ ранее договорились о совместной работе в области производства водорода.