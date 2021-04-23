Стала известна причина падения самодельного самолета в Иркутской области

Иркутск, 23 апреля. Потерпевший в Иркутской области крушение самолет был сделан кустарным способом. Авария с ним произошла во время тренировочного полета.

Первый круг над районом воздушное судно выполнило успешно, однако после этого у самолета начал барахлить двигатель. Позже он и вовсе перестал работать — из-за этого ему не удалось удачно приземлиться, рассказал источник Федерального агентства новостей.

Авария с самолетом произошла недалеко от села Рысево. Лайнер потерпел крушение, упав в поле. В результате случившегося погибли два человека. Обстоятельства катастрофы выясняются.