Сотрудники ФСБ выявили ячейку «Хизб ут-Тахрир» в Кемеровской и Новосибирской областях

Новосибирск, 23 апреля. Правоохранительные органы обнаружили членов запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»1. Злоумышленники занимались вербовкой мусульман и распространяли идеологию терроризма.

По данным источника в правоохранительных органах, члены ячейки проводили тайные собрания. При обыске обнаружены и изъяты пропагандистские материалы.

Спецслужбы не уточнили, сколько человек были задержаны в ходе спецоперации. Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела.

Сотрудники ФСБ установили личность и задержали подозреваемого в призывах к экстремистской деятельности. Им оказался 37-летний житель Алушты.

1 Организация запрещена на территории РФ.